Neslihan Atagül, bekleneni sonunda söyledi! Çocuk açıklaması bomba gibi patladı

Oyuncu Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile 2015 yılında evlenmişti. Geçen hafta Doğulu hakkında söyledikleriyle gündem olan Atagül, Etiler'de basın mensuplarına yakalandı. Gazetecilerin sorduğu çocuk sorularına verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Bakın güzel oyuncu Neslihan Atagül neler söyledi...