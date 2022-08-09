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Neslihan Atagül, bekleneni sonunda söyledi! Çocuk açıklaması bomba gibi patladı

Neslihan Atagül, bekleneni sonunda söyledi! Çocuk açıklaması bomba gibi patladı

Oyuncu Neslihan Atagül, 2015 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu. Başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Atagül, çocukla ilgili sorulara yanıt verdi. Bakın bomba nasıl patladı...

Neslihan Atagül, bekleneni sonunda söyledi! Çocuk açıklaması bomba gibi patladı

Oyuncu Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile 2015 yılında evlenmişti. Geçen hafta Doğulu hakkında söyledikleriyle gündem olan Atagül, Etiler'de basın mensuplarına yakalandı. Gazetecilerin sorduğu çocuk sorularına verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Bakın güzel oyuncu Neslihan Atagül neler söyledi...

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Neslihan Atagül, bekleneni sonunda söyledi! Çocuk açıklaması bomba gibi patladı

Neslihan Atagül, önceki gün Etiler'deki kuaförüne girerken görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti.

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Neslihan Atagül, bekleneni sonunda söyledi! Çocuk açıklaması bomba gibi patladı

Eşi Kadir Doğuluile kamera karşısına geçmek için gün sayan Atagül, "Çekimler çok yakın zamanda başlayacak. Ben şimdi konuyla alakalı bir şey söylemeyeyim." dedi.

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Neslihan Atagül, bekleneni sonunda söyledi! Çocuk açıklaması bomba gibi patladı

Çocukları her fırsatta çok sevdiğini dile getiren Neslihan Atagül'e, "Çocuk özlemi çekiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

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