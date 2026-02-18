Neslihan Atagül ayna karşısından paylaştı! O karelerine beğeni yağdı...
Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından biri olan Neslihan Atagül yeni paylaşımı ile büyük bir beğeni topladı. Kadir Doğulu ile evliliğinde çıkan krizin ardından bebek kararı alan güzel oyuncu ayna karşısından paylaştı.
Güzel oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medyada paylaştığı yeni ayna pozu ile hayranlarını mest etti. Sık sık yaptığı paylaşımlar ile gündemde olan ünlü oyuncu, son pozuyla yine dikkatleri üzerine çekti.
Neslihan Atagül, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda, ayna karşısında çekildiği zarif pozunu takipçileriyle paylaştı. Gösterdiği poz ve pozitif enerjisiyle büyük beğeni toplayan Atagül, beğeniler ve yorumlar yağmuruna tutuldu.
2016 yılında Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda minik oğlu Aziz’in dünyaya gelmesiyle anne olma mutluluğunu yaşamıştı.
Atagül, "Çocukluğumdan beri erkek çocuğum olacağını hissediyordum" açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.