Neslican Tay'ın vasiyeti gerçekleştirildi annesiyle en çok bunu istiyordu
Kanseri daha önce 3 kez yenmesinin ardından geçtiğimiz günlerde yeniden yakalandığı illet yüzünden hayatını kaybeden Neslican Tay'ın vasiyeti gerçekleştirilerek Rize'de toprağa verildi.
Kendisini Türkiye'ye, kanserle verdiği savaşla ve umut dolu hisleriyle tanıtan Neslican Tay, 20 Eylül akşamı yaşamını yitirmişti. Cenazesi bugün (22 Eylül) kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecek olan Neslican Tay'ın, vasiyeti yerine getirildi.
Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı, yeğeninin vasiyetini şu sözlerle açıklamıştı: “Neslican’ın ve annesinin istediği bir şey vardı. Bacağını kaybettiğinde hastanede bırakmamıştık. Onu memleketimizde, Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına defnedeceğiz, bedenini bütünleştireceğiz orada.”
Toprağa verildi Genç kızın cenazesi, merkez Sahil Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi’nde bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi. Törene, Tay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda seveni katıldı.
Annesi perişan haldeydi: Neslican Tay'ın ailesi, gözyaşları içinde hastaneden cenazesini alarak, otobüsle memleketi Rize'ye doğru yola çıkmıştı. O esnada Neslican'ın annesi otobüse tekerlikli sandalye ile güçlükle bindirilmişti.