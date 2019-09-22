Neslican Tay'ın vasiyeti gerçekleştirildi annesiyle en çok bunu istiyordu

Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı, yeğeninin vasiyetini şu sözlerle açıklamıştı: “Neslican’ın ve annesinin istediği bir şey vardı. Bacağını kaybettiğinde hastanede bırakmamıştık. Onu memleketimizde, Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına defnedeceğiz, bedenini bütünleştireceğiz orada.”