Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Başrolde kim var? Saçını kazıtacak

Neslican Tay’ın hafızalara kazınan “Yıldızları görmek için karanlığı beklemeyin” sözünden, yaşama azmini gözler önüne seren ve kısa sürede büyük kitlelere ulaşan videolarından ilham alan, senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yapımını CNS Production, K.A. Yapım ve Ceylan Yapım’ın üstlendiği ‘Demir Kadın Neslican’ filminin çekimleri başladı. Filmde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak, setin ilerleyen günlerinde rolü için saçlarını kazıtmaya hazırlanıyor.