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Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Başrolde kim var? Saçını kazıtacak

Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Başrolde kim var? Saçını kazıtacak

Neslican Tay’ın yaşam öyküsü, beyazperdede ölümsüzleşecek! Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay’ın hayatını izleyeceğimiz filmin başrolünde ise Naz Çağla Irmak oynayacak.

Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Başrolde kim var? Saçını kazıtacak

Müthiş yaşam öyküsü ile milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye’yi gözyaşına boğan Neslican Tay’ın yaşam öyküsü, beyazperdede ölümsüzleşecek!

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Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Başrolde kim var? Saçını kazıtacak

Neslican Tay’ın hafızalara kazınan “Yıldızları görmek için karanlığı beklemeyin” sözünden, yaşama azmini gözler önüne seren ve kısa sürede büyük kitlelere ulaşan videolarından ilham alan, senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yapımını CNS Production, K.A. Yapım ve Ceylan Yapım’ın üstlendiği ‘Demir Kadın Neslican’ filminin çekimleri başladı. Filmde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak, setin ilerleyen günlerinde rolü için saçlarını kazıtmaya hazırlanıyor.

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Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Başrolde kim var? Saçını kazıtacak

Genç yaşında üç kez yakalandığı kanser hastalığını yenerek hayata tutunan ancak dördüncü kez nükseden hastalığa yenik düşen Neslican Tay’ın öyküsü ‘Demir Kadın Neslican’ filmiyle yakında beyazperdeye taşınacak.

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Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Başrolde kim var? Saçını kazıtacak

 ‘Demir Kadın Neslican’, Neslican’ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu yaşamını konu alacak. 

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