Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı kanser olan kızın son durumu
Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı.
Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'dan gelen son haber sevenlerini üzdü. Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen; dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran; hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada aktaran Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Her şeye rağmen yaşama sevincini ve mücadelesini yitirmemiş, sosyal medyada paylaşımları ile örnek olmuştu.
BirGün'ün haberine göre; kan bağışı için gerekli şartlara uygun olan kişilerin Bağcılar Medipol hastanesine gidebileceği duyuruldu.
Kan bağışı için gerekli şartlar şöyle:
- 0 Rh (+) kan grubunda olmak
- 18-65 yaş arasında olmak
- 55-120 kg ağırlığında olmak
- Son bir yıl içinde herhangi bir genel anestezi altında ameliyat geçirmemiş olmak
-Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, tüberküloz, astım gibi kronik hastalıkların olmaması