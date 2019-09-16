Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı kanser olan kızın son durumu

Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'dan gelen son haber sevenlerini üzdü. Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen; dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran; hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada aktaran Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.