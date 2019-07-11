Nesli tükeniyor! Barajda yüzen karaca böyle görüntülendi!

Binlerce fotoğraf ve videodan oluşan arşive sahip Sıtkı Temel, 5 yıldır doğa fotoğrafçılığı yaptığını söyledi. Karşıköy'de, baraj gölünde yüzen karacayı görünce çok heyecanlandığını anlatan Temel, "Anı yakalamak, benim için çok önemli. Güzel bir manzara fotoğrafı çekerken barajda yüzen karacayı gördüm. Çok güzel bir andı. Hemen bu anları kayda aldım. Ayaklarıyla kulaç atıyordu. Köylülere gösterdim çektiğim görüntüleri, çok şaşırdılar."