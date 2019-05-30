Nesli tükenen dinozorların fosil kalıntılarından iki yeni tür keşfedildi
150 milyon yıl civarında dünya hayatına egemen olmuş dinozorlara ait yeni araştırmalarda iki yeni türün keşfedildiği öğrenildi.
Bonn Üniversitesi bilim insanlarının Tayland'da yaptığı araştırmalar sonucu ilginç sonuçlar gözlemlendi. Bilim insanları, yaklaşık 30 yıl önce bulunan ve müzeye kaldırılan fosil kalıntılarının, iki yeni dinozor türüne ait olduğunu tespit etti.
"Dinozorların Kralı" olarak da bilinen Tyrannosaurus rex (T-rex) ile akraba oldukları belirlenen türlerin boylarının ortalama 6 metre olduğu belirtildi.
Türleri keşfeden bilim insanlarından Adun Samathi, "Phuwiangvenator" ve "Vayuraptor" isimleri verilen dinozoların oldukça hızlı ve tehlikeli avcılar olduğuna dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu:
"Aralarındaki yakınlığı ve farkı Afrika'daki yırtıcı kedi türleriyle anlamaya çalışırsak, Phuwiangvenator türünü aslan, Vayuraptor türünü ise çitalar gibi görebiliriz."