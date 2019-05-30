Nesli tükenen dinozorların fosil kalıntılarından iki yeni tür keşfedildi

Nesli tükenen dinozorların fosil kalıntılarından iki yeni tür keşfedildi

150 milyon yıl civarında dünya hayatına egemen olmuş dinozorlara ait yeni araştırmalarda iki yeni türün keşfedildiği öğrenildi.

Nesli tükenen dinozorların fosil kalıntılarından iki yeni tür keşfedildi - Sayfa 1

Bonn Üniversitesi bilim insanlarının Tayland'da yaptığı araştırmalar sonucu ilginç sonuçlar gözlemlendi. Bilim insanları, yaklaşık 30 yıl önce bulunan ve müzeye kaldırılan fosil kalıntılarının, iki yeni dinozor türüne ait olduğunu tespit etti.

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Nesli tükenen dinozorların fosil kalıntılarından iki yeni tür keşfedildi - Sayfa 2

"Dinozorların Kralı" olarak da bilinen Tyrannosaurus rex (T-rex) ile akraba oldukları belirlenen türlerin boylarının ortalama 6 metre olduğu belirtildi.

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Nesli tükenen dinozorların fosil kalıntılarından iki yeni tür keşfedildi - Sayfa 3

Türleri keşfeden bilim insanlarından Adun Samathi, "Phuwiangvenator" ve "Vayuraptor" isimleri verilen dinozoların oldukça hızlı ve tehlikeli avcılar olduğuna dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

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Nesli tükenen dinozorların fosil kalıntılarından iki yeni tür keşfedildi - Sayfa 4

"Aralarındaki yakınlığı ve farkı Afrika'daki yırtıcı kedi türleriyle anlamaya çalışırsak, Phuwiangvenator türünü aslan, Vayuraptor türünü ise çitalar gibi görebiliriz."

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