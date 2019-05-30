Nesli tükenen dinozorların fosil kalıntılarından iki yeni tür keşfedildi

Bonn Üniversitesi bilim insanlarının Tayland'da yaptığı araştırmalar sonucu ilginç sonuçlar gözlemlendi. Bilim insanları, yaklaşık 30 yıl önce bulunan ve müzeye kaldırılan fosil kalıntılarının, iki yeni dinozor türüne ait olduğunu tespit etti.