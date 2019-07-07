Nesilleri tükenmek üzere ama Kayseri'de 3 tanesi görüntülendi! Nerede yaşadıklarına bakın
Boyu 29 ve 38 cm arasında değişen ve nesilleri tükenmek üzere olan 3 adet alaca sansar, Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda görüntülendi.
Av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, bu kapsamda Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, neslinin tükenme riski yüksek olan alaca sansarlarını topluluk olarak görüntüledi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca paylaşılan görüntülerde, 3 bireyli alaca sansar topluluğu yer aldı. Kayseri'de görüntülenen bu alaca sansarlar, görenleri şaşırttı.
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Alaca sansarlar nedir?: Alaca sansar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) oluşturulan ve 'hassas kategori' diye adlandırılan 'kırmızı liste'de yer alıyor.
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Yaşama alanları Avrupa'dan Kuzey Çin Bölgesi'ne kadar uzanan alaca sansar, Türkiye'de Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde yaşıyor.
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