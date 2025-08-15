Nesillerce gelir sağlayacak! Bir kez ekince 100 yıla kadar meyve veriyor...

Antep fıstığı, özellikle zorlu koşullara dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Bu da onu çiftçiler için cazip bir alternatif haline getiriyor.

Doğal koruma: Ağaç, çam reçinesine benzer güçlü bir kokuya sahip reçine salgılar. Bu koku, zararlı böcekleri ve yaban hayvanlarını doğal olarak uzak tutar.

Sıcak ve soğuğa karşı direnç: Anavatanı İran olan Antep fıstığı, -25 ile +50 derece arasındaki ekstrem sıcaklıklarda hayatta kalabilir.

Kuraklığa dayanıklılık: Toprağın derinlerine hızla ulaşan iğne gibi bir kök yapısına sahip olduğu için sulama tavsiye edilse de zorunlu değildir.

Antep fıstığı nasıl ve ne zaman ekilir?

Ekim zamanı: En ideal zaman, bitkinin kış boyunca kök salıp nem biriktirebileceği sonbahar aylarıdır. Ekim, en geç ocak sonuna kadar yapılmalıdır.

Toprak: Neredeyse her tür toprakta yetişebilir, ancak toprağın suyu tutmayan, iyi drene edilmiş (geçirgen) olması kritik öneme sahiptir.

Dikim ve büyüme: Fidanlar genellikle 5x5 metre aralıklarla dikilir. Ağaçlar, kayısı veya erik ağacı büyüklüğünde, yaklaşık 6 metre yüksekliğe ulaşır.

Verim: Ağaçlar 3-4 yıl sonra meyve vermeye başlar, ancak asıl yüksek verim ilerleyen yıllarda alınır. Onuncu yılındaki bir ağaç, ortalama 15 kg ürün verebilir.