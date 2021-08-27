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Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan filme ailesi dava açıyor!

Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan filme ailesi dava açıyor!

Bozkırın Tezenesi olarak tanınan ölümsüz halk ozanı Neşat Ertaş'ın hayatının film olmasına ailesi dava açıyor...

Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan filme ailesi dava açıyor!

"Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatının beyaz perdeye aktarılacağının açıklanması üzerine aileden sert tepki geldi. Aile konu ile ilgili hukuki süreç başlattıklarını belirtti.

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Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan filme ailesi dava açıyor!

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı, Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden olan Neşet Ertaş'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak. 

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Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan filme ailesi dava açıyor!

Fakat Ertaş'ın ailesinden duruma sert tepki geldi.  Aile üyeleri yayımladıkları mesajda, Neşet Ertaş hayattayken defalarca bu tip tekliflerin geldiğini ancak Neşat Ertaş'ın bu konuya asla izin vermediğini belirtti.

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Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan filme ailesi dava açıyor!

Aile, yaptığı açıklamada, çekilmekte olan filmin telif hakları ile ilgili yasa ve yönetmelikler başta olmak üzere, ilgili mevzuata tamamen aykırı olduğunu belirtti.

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