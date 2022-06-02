Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan filme ailesinden tepki! Çocukları filmin çekilmemesi için dava açtı
Merhum halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatı Kültür Bakanlığının yayınladığı kitaptan esinlenerek beyaz perdeye uyarlanacaktı. Ancak sevilen sanatçının ailesi bu duruma karşı çıktı. Neşet Ertaş'ın sağlığında film istemediğini belirttiler.
10 yıl önce aramızdan ayrılan merhum bozlak ustası ,Bozkırın Tezenesi, Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, kardeşinin filminin yapılmasına ve bu konuda çıkan tartışmalara müsaade etmediklerini söyledi.
"Abim bunu kabul etmedi!"
Ertuğrul, "Birileri film yapılmasını istiyor, fakat abim bunu zamanında kabul etmedi. Abimin kabul etmediği filmi biz de istemiyoruz" dedi.
‘Bozkırın Tezenesi’ olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatının beyazperdeye aktarılacağının duyulmasıyla Neşet Ertaş’ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul'da bu tartışmalara tepki göstererek açıklamada bulundu.
"Ben her şeyimi Türkiye'ye anlattım"
Çekilecek olan filme karşı olduklarını söyleyen Neşet Ertaş’ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, “Abim sağlığında da film istemedi. Abim filme gerek yok dedi. 'Ben her şeyimi Türkiye’ye zaten anlattım' diye de konuşmuştu. Birileri film yapılmasını istiyor fakat abim bunu zamanında kabul etmedi. Abimin kabul etmediği filmi biz de istemiyoruz" diye konuştu.