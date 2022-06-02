Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan filme ailesinden tepki! Çocukları filmin çekilmemesi için dava açtı

"Ben her şeyimi Türkiye'ye anlattım"

Çekilecek olan filme karşı olduklarını söyleyen Neşet Ertaş’ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, “Abim sağlığında da film istemedi. Abim filme gerek yok dedi. 'Ben her şeyimi Türkiye’ye zaten anlattım' diye de konuşmuştu. Birileri film yapılmasını istiyor fakat abim bunu zamanında kabul etmedi. Abimin kabul etmediği filmi biz de istemiyoruz" diye konuştu.