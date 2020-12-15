Neşe Sapmaz'dan 1 milyonluk şantaj davasında konuştu: İftira atıyorlar

Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanarak Murat Hazinedar ve Neşe Sapmaz hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Neşe Sapmaz'ın kendisine jest olarak gönderildiğini iddia ettiği paranın, Yaşar İrvül'e gönderilen İBAN bilgileri sonrası yatırıldığı ve hesabına geçen para ardından Neşe Sapmaz'ın Arıkan hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlatıldı. Yine Murat Hazinedar'ın Ümit Arıkan'a gönderdiği, 'Şikâyetinden vazgeçmek için para istiyor. Bu konu özürle kapatılmaz. İstediği daire Etiler ve ya Gayrettepe'de bir daire olsun diye dua et' şeklindeki mesajı ve 'Kadın tanınan biri sen rezil olursun. Eğitimcisin. Okulların kapatılır' mesajlarının ve telefon konuşmalarının ise şantaja yardım olduğu son dakika olarak anlatılmış ve Neşe Sapmaz ile eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek iş insanı Arıkan'a şantaj yaptıkları gerekçesiyle 3'er yıla kadar hapis ve beşer bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı.