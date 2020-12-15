Neşe Sapmaz'dan 1 milyonluk şantaj davasında konuştu: İftira atıyorlar
Sunucu Neşe Sapmaz, iş insanı Ümit Arıkan’dan şantajla 1 milyon lira istediği gerekçesiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Neşe Sapmaz, ‘İftira atıyorlar. Kimseden öyle bir para talebinde bulunmadım. Arkadaşımdan aldığım bu para şantaj için değildir’ dedi.
Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği iş insanı Ümit Arıkan hakkında dava açılmıştı. Sapmaz şikayetinden vazgeçince, Arıkan beraat etmişti. Beraat sonrası iş insanı Ümit Arıkan, Sapmaz'ın kendisine Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaparak 1 milyon lira istediği iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Arıkan'ın şikayeti sonrası Neşe Sapmaz ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Ümit Arıkan, 'Neşe Sapmaz, yeni programı için sponsor aradığını söylemişti. Bana, "Beşiktaş Belediye'sinde bitirmek istediğiniz bir iş olursa Murat Hazinedar çok iyi dostumdur beni geri çevirmez" dedi. İlerleyen zamanda beni Murat Hazinedar arayarak görüşmek istediğini söyledi. Bana "Neşe Sapmaz'a mesaj atmışsın. O seni şikayet etmiş vazgeçmek için konunun duyulmaması için para istiyor. Bu konu özürle kapanacak bir konu değil. Senden bunun karşılığında bir daire istiyor, dua et de Etiler'de değil Gayrettepe'de bir daire istesin" dedi. Ardından Hazinedar ile maçta karşılaştık. Bu defa da Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçmek için 1 milyon TL istediğini söyledi. Çok değer verdiğim MEF okullarının isminin yıpratılacağını düşündüm' demişti.
Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanarak Murat Hazinedar ve Neşe Sapmaz hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Neşe Sapmaz'ın kendisine jest olarak gönderildiğini iddia ettiği paranın, Yaşar İrvül'e gönderilen İBAN bilgileri sonrası yatırıldığı ve hesabına geçen para ardından Neşe Sapmaz'ın Arıkan hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlatıldı. Yine Murat Hazinedar'ın Ümit Arıkan'a gönderdiği, 'Şikâyetinden vazgeçmek için para istiyor. Bu konu özürle kapatılmaz. İstediği daire Etiler ve ya Gayrettepe'de bir daire olsun diye dua et' şeklindeki mesajı ve 'Kadın tanınan biri sen rezil olursun. Eğitimcisin. Okulların kapatılır' mesajlarının ve telefon konuşmalarının ise şantaja yardım olduğu son dakika olarak anlatılmış ve Neşe Sapmaz ile eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek iş insanı Arıkan'a şantaj yaptıkları gerekçesiyle 3'er yıla kadar hapis ve beşer bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı.
Dava, dün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sunucu Neşe Sapmaz avukatıyla birlikte adliyeye gelerek hakim karşısına çıktı. Sapmaz savunmasında, 'Suç uydurulmuş bana iftira atılmıştır. Daha önceden taciz davası açmıştım. Müşteki taciz ve hakarette bulunduğundan yargılama yapılırken Murat Hazinedar, Yaşar İlvul hakkımda dedikodu ve baskıda bulundular. Ben asla para talebinde bulunmadım. Yaşar İlvul beni Ümit Arıkan ile iş amaçlı tanıştırdı, bana program yapacağını söyleyince kartımı verdim. İki gün sonra cinsel içerikli mesajlar yolladı. Dava açtım sonrasında Yaşar İlvul'dan 15 bin lira gibi bir ora aldım. Taciz davamdan korktuğum için avukatıma vazgeçtiğimi söyledim. Sonrasında Savcılıktan aradım adliyeye gelmem gerektiği söylendi. Savcılığa vazgeçmek istemediğimi,korktuğum için avukatıma vazgeçmek istiyorum dediğimi söyledim. Para karşılığında davadan vazgeçilmem teklif edildi bu teklifi reddettim. Ben asla Murat Hazinedar aracılığıyla para talebinde bulunmadım. Yaşar ile dost olduğumuz için ondan para aldım ama bu şantaj değildir.' diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.