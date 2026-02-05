Neşe Erberk'ın acı günü! Gülşen Erberk hayatını kaybetti...
Ünlü manken ve model Neşe Erberk'in annesi Gülşen Erberk hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Erberk, duygu dolu bir paylaşımda bulundu.
1983 Türkiye Güzellik Kraliçesi ve 1984 Avrupa Güzellik Kraliçesi ünvanına sahip manken ve iş insanı Neşe Erberk acı haberi Instagram hesabından duyurdu.
Erberk, yaptığı paylaşımda, "Biricik annemizi kaybettik... Abim Cengiz ile benim ana kraliçemiz... Torunlarının süslü pembesi ışıklara yürüdü..." ifadelerini kullanarak acısını dile getirdi.
CENAZE BİLGİLERİ AÇIKLANDI
Gülşen Erberk'in cenazesi, Cuma günü öğle namazını müteakip Şevkiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Aile, sevenlerini cenaze törenine davet etti.
SEVENLERDEN TAZİYE MESAJLARI
Haberi sosyal medyadan öğrenen hayranlar ve meslektaşlar, Neşe Erberk'in paylaşımının altına taziyelerini ileterek sanatçıya ve ailesine başsağlığı diledi.
Gülşen Erberk'in vefatı, sevenlerini ve aileyi yasa boğdu. Neşe Erberk ve ailesine sabır, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.