Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması Sihirli Annem açıklamaları da olay

Nergis Kumbasar, "Az önce onun kıyafet provasını yaptık. Dizi yıllar sonra yeni oyuncularla yola devam edecek" dedi. Kızı Yasmin Erbil'in küçükken Sihirli Annem'i izlediğini de ifade eden Kumbasar, şunları da sözlerine ekledi: