Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması Sihirli Annem açıklamaları da olay
NİŞANTAŞI'nda kameraların objektifine takılan Nergis Kumbasar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de ekrana gelecek olan Sihirli Annem dizisinde rol alacak oyuncu Nergis Kumbasar, Nişantaşı'nda basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Sihirli Annem dizisinin görüşmeleri için Nişantaşı'nda bulunduğunu belirten Kumbasar, kıyafet provası yaptıklarını dile getirdi.
Nergis Kumbasar, "Az önce onun kıyafet provasını yaptık. Dizi yıllar sonra yeni oyuncularla yola devam edecek" dedi. Kızı Yasmin Erbil'in küçükken Sihirli Annem'i izlediğini de ifade eden Kumbasar, şunları da sözlerine ekledi:
"Kızım Yasmin, Sihirli Annem'in hastasıydı. Yayınladığı yıllarda programımızı bozup eve Sihirli Annem'i izlemeye dönerdik."
Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında da konuştu. Kumbasar, "Durumu iyiye gidiyor. Mehmet Ali inşallah daha iyi olacak. Ben kendisini her hafta ziyaret ediyorum. İyileşip ekranlara döner mi henüz bilmiyorum" dedi.