Nereden nereye! Britney Spears'ın son hali içler acısı

Nereden nereye! Britney Spears'ın son hali içler acısı

Ruh sağlığı tedavisi görmeye başladığı belirtilen Britney Spears'ın son görüntüsü hayrete düşürürken hayranlarını üzdü.

Nereden nereye! Britney Spears'ın son hali içler acısı - Sayfa 1

Nisan ayı başında ruh sağlığı tedavisi görmeye başlayan ünlü şarkıcı Britney Spears, ilk kez görüntülendi. 37 yaşındaki şarkıcı, önceki gün Beverly Hills’teki Montage Otel’den çıkarken görüldü.

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Nereden nereye! Britney Spears'ın son hali içler acısı - Sayfa 2

Britney Spears’ın bakımsız hali dikkat çekse de yüzünün güldüğü de dikkatlerden kaçmadı. Spears’ın yanında erkek arkadaşı Sam Asghari vardı.

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Nereden nereye! Britney Spears'ın son hali içler acısı - Sayfa 3

Spears’ın her zamanki görünümünden uzak, bakımsız hali dikkat çekti.

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Nereden nereye! Britney Spears'ın son hali içler acısı - Sayfa 4

TMZ’nin iddiasına göre Spears, psikolojik tedaviye bir gün ara verdi, o gün de erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere takıldı.

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