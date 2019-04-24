Nereden nereye! Britney Spears'ın son hali içler acısı
Ruh sağlığı tedavisi görmeye başladığı belirtilen Britney Spears'ın son görüntüsü hayrete düşürürken hayranlarını üzdü.
Nisan ayı başında ruh sağlığı tedavisi görmeye başlayan ünlü şarkıcı Britney Spears, ilk kez görüntülendi. 37 yaşındaki şarkıcı, önceki gün Beverly Hills’teki Montage Otel’den çıkarken görüldü.
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Britney Spears’ın bakımsız hali dikkat çekse de yüzünün güldüğü de dikkatlerden kaçmadı. Spears’ın yanında erkek arkadaşı Sam Asghari vardı.
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Spears’ın her zamanki görünümünden uzak, bakımsız hali dikkat çekti.
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TMZ’nin iddiasına göre Spears, psikolojik tedaviye bir gün ara verdi, o gün de erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere takıldı.
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