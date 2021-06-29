Nepal'de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları: Birbirlerini çamura buladılar
Nepalliler, Çeltik Gününü çamurlu suya girerek kutladı.
Nepal'de üreticiler, çeltik ekiminin başlamasını kutladı. Bu kutlama, alışılageldiğimizden biraz farklıydı.
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Çeltik tarlalarında bir araya gelen insanlar, suyun içinde birbirlerini çamura buladı.
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Bhaktapur şehri sakinlerinin, Ulusal Çeltik Günü kutlamasında son derece neşeli olduğu görüldü.
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Çocukların da yer aldığı etkinlikte Nepalliler, kendilerini çamurlu suya bıraktı.
Ülkeden bu görüntüler objektife yansıdı:
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