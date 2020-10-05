Nepal'de bu çocukları kucaklarından indirmeleri yasak! Sebebi ise bakın ne
NEPAL'de yaşları 2 ila 6 arasında değişen bazı çocuklar ergenliğe girene kadar ayaklarının yere değmemesi için sürekli kollarda taşınıyor. Bu ilginç olayın sebebi ise duyanları şaşırttı.
Nepal dünyanın çatısı olarak biliniyor. Bu gizemli ülke coğrafyası kadar kültürüyle de dikkat çeliyor. Himalayalara ev sahipliği yapan Nepal, dünyanın en yüksek dağı olan Everest'in de bulunduğu ülke.
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Bu gizemli ülke tarihi binlerce yıl öncesine dayanan geleneklere de ev sahipliği yapıyor. Hindu ve Budist inancı için önemli bir yer olan Nepal, bu inancı da asırlardır yaşatıyor.
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Bu küçük ülkenin dört bir yanında çok sayıda tapınak ve manastır bulunmakta. Nepal, Hindu ve Budistler tarafından hala yaşadığına inanılan tek tanrıça olan Kumari'ye de ev sahipliği yapıyor.
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Dünya üzerinde 900 milyon Hindu ile 400 milyon Budist’in kutsal kabul ettiği Kumari, aslında yapılan bir seçimin ardından ‘kutsallığa’ sahip oluyor.
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