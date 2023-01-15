Nepal'de 72 kişilik yolcu uçağı düştü bilanço çok ağır! Son 30 yılın en büyük hava kazası

Havacılık Güvenliği Ağı veri tabanına göre, bugün yaşanan olay, Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Airbus A300'ün Katmandu'ya yaklaşırken bir yamaca çarpması sonucu uçaktaki 167 kişinin tamamının hayatını kaybettiği 1992 yılındaki kazadan bu yana Nepal'de meydana gelen en ölümcül hava yolu felaketlerinden biri.