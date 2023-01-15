Nepal'de 72 kişilik yolcu uçağı düştü bilanço çok ağır! Son 30 yılın en büyük hava kazası
Nepal’de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağının Pokhara Havaalanı’na iniş yapmaya çalıştığı esnada düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 68’e yükseldi.
Nepal’in başkenti Katmandu’dan yerel saatle 10.33 sıralarında havalanan Yeti Havayolları’na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağının Pokhara Havaalanı’na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü kazada bilanço ağırlaşıyor.
Kaski bölgesi idari yetkililerinden Tek Bahadur K.C, Pokhara Uluslararası Havalimanı'na 1,6 kilometre mesafede, Seti Nehri Vadisi yakınında düşen uçakta 68 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti. Bahadur, çıkarılamayan bazı cesetlerin enkazdan çıkarılması için olay yerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Nepal Sivil Havacılık Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, uçaktaki yabancı uyrukluların arasında 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Korelinin yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının yer aldığı bildirildi.
İşte uçağın düşme anı...
Havacılık Güvenliği Ağı veri tabanına göre, bugün yaşanan olay, Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Airbus A300'ün Katmandu'ya yaklaşırken bir yamaca çarpması sonucu uçaktaki 167 kişinin tamamının hayatını kaybettiği 1992 yılındaki kazadan bu yana Nepal'de meydana gelen en ölümcül hava yolu felaketlerinden biri.