Neowise çıplak gözle görülebilecek! Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak
Neowise’ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün, bu kuyruklu yıldızı çıplak gözle bile görmek mümkün olacak.
Temmuz ayı boyunca dünyanın farklı noktalarından görülebilen Neowise, bu yüzyılda Güneş'in yakınından geçerken çıplak gözle görebileceğimiz nadir gök cisimlerinden biri oldu.
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Neowise, Dünya'ya en yakın konumundan 23 Temmuz’da geçcek. Kuyruklu yıldız akşam saatlerinde Türkiye’den de izlenebilecek.
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Bu yılın Mart ayında Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından kendisi ile aynı ismli teleskop aracılığıyla görülen Neowise kuyruklu yıldızı, gezegenimize en yakın olduğu durumda bile yeryüzüne 103 milyon kilometre mesafede olacak.
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Neowiese, bu bakımdan Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Neowise, kuzeye doğru Büyükayı takım yıldızının alt kısmında görülecek.
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