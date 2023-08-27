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Nemrut Krater Gölü'ne giderken bir anda karşılarına boz ayı çıktı! O anlar böyle görüntülendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Nemrut Krater Gölü'ne giderken bir anda karşılarına boz ayı çıktı! O anlar böyle görüntülendi

Hafta sonunu Tatvan'daki Nemrut Krater Gölü'nde geçirmek isteyen ziyaretçiler, boz ayı sürpriziyle karşılaştı.

Nemrut Krater Gölü'ne giderken bir anda karşılarına boz ayı çıktı! O anlar böyle görüntülendi

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası, doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Biyoçeşitliliğiyle dikkati çeken bölge, boz ayılara da ev sahipliği yapıyor.

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Nemrut Krater Gölü'ne giderken bir anda karşılarına boz ayı çıktı! O anlar böyle görüntülendi

Hafta sonu için Nemrut Kalderası'nı tercih eden ziyaretçiler, boz ayılarla karşılaşmanın heyecanını yaşadı.

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Nemrut Krater Gölü'ne giderken bir anda karşılarına boz ayı çıktı! O anlar böyle görüntülendi

Krater gölüne giden yolda bir grup boz ayı gören ziyaretçiler, araçlarını durdurarak görüntü aldı. Bazı ziyaretçilerin ayılara yiyecek attıkları görüldü.

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Nemrut Krater Gölü'ne giderken bir anda karşılarına boz ayı çıktı! O anlar böyle görüntülendi

Ziyaretçilerden Akgöl çifti, ayıları gördüklerinde yaşadıkları heyecanı AA muhabirine anlattı.

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