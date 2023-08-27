Nemrut Krater Gölü'ne giderken bir anda karşılarına boz ayı çıktı! O anlar böyle görüntülendi
Hafta sonunu Tatvan'daki Nemrut Krater Gölü'nde geçirmek isteyen ziyaretçiler, boz ayı sürpriziyle karşılaştı.
Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası, doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Biyoçeşitliliğiyle dikkati çeken bölge, boz ayılara da ev sahipliği yapıyor.
Hafta sonu için Nemrut Kalderası'nı tercih eden ziyaretçiler, boz ayılarla karşılaşmanın heyecanını yaşadı.
Krater gölüne giden yolda bir grup boz ayı gören ziyaretçiler, araçlarını durdurarak görüntü aldı. Bazı ziyaretçilerin ayılara yiyecek attıkları görüldü.
Ziyaretçilerden Akgöl çifti, ayıları gördüklerinde yaşadıkları heyecanı AA muhabirine anlattı.