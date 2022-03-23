Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural'dan İBB'nin ağaç kesmesine tepki vermeyen sanatçılara bombardıman

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde koruma altındaki 112 adet çınar ağacının, bir mantarın yol açtığı kanser hastalığı gerekçesiyle kesilmişti. Konuyla ilgili sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile beraber yaptığı Neler Oluyor Hayatta programında konuşan Hakan Ural, İBB'yi eleştirerek ağaç kesimine ses çıkartmayan sanatçılara ise çok sert tepki gösterdi.