Neler oluyor böyle! Derenin rengi kırmızıya döndü vatandaş tedirgin oldu!
TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi kırmızıya boyandı ve Marmara Denizi'ne kırmızı su taşıdı. Vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olan 'kırmızı dere'nin nedeni ortaya çıktı. Dereye atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 500 bin lira ceza kesilerek faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.
Tekirdağ'daki Kamara Deresi, atılan atıklar nedeniyle kırmızıya bürünerek Marmara Denizi'ne aktı. Dünkü kırmızı görüntünün ardından İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Belediye ekipleri hareket geçti. Ekiplerin dereden aldığı numuneler, inceleme için gönderildi. İncelemede kirliliğe bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu açıklandı. TEsisin faaliyetleri durdurulurken, 500 bin TL de ceza kesildi.
İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kamara Deresi'nin kırmızı renkli aktığı yönünde ihbarlar üzerine aynı gün ivedilikle olay yerine intikal edildiği belirtildi.
Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kirliliğin, plastik çapak yıkama ve granül üretimi konusunda faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm tesisinden kaynaklandığının tespit edildiğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen söz konusu plastik çapak yıkama ve geri dönüşüm tesisinin Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edilmiş ve dereye verilen atık sudan analiz yapılmak üzere numune alınmıştır.