Neler oluyor böyle! Derenin rengi kırmızıya döndü vatandaş tedirgin oldu!

Tekirdağ'daki Kamara Deresi, atılan atıklar nedeniyle kırmızıya bürünerek Marmara Denizi'ne aktı. Dünkü kırmızı görüntünün ardından İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Belediye ekipleri hareket geçti. Ekiplerin dereden aldığı numuneler, inceleme için gönderildi. İncelemede kirliliğe bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu açıklandı. TEsisin faaliyetleri durdurulurken, 500 bin TL de ceza kesildi.