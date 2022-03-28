Nejat Uygur'un oğulları Süheyl- Behzat Uygur kardeşler ölümden döndü
Usta oyuncu Nejat Uygur'un yıllar önce sahneye koyduğu "Süt Kardeşler" oyunu tiyatroseverlerle buluşturmak üzere Karadeniz turnesine çıkan Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşler ölümden döndü.
Kadrosunda Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm’ün yer aldığı ve usta oyuncu Nejat Uygur'un yıllar önce sahneye koyduğu "Süt Kardeşler" oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Karadeniz turnesine çıkan ekip ölümden döndü. İşte detaylar...
Türk Tiyatrosu’nun duayen ismi Nejat Uygur tarafından tiyatroya uyarlanan ‘Süt Kardeşler’, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından yeniden sahneleniyor. Oyunun kadrosunda Süheyl Uygur ve Behzat Uygur ile birlikte Emine Ün, Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm de rol alıyor.
Karadeniz turnesine çıkan ekip turne sırasında kaza atlattı.
Günaydın köşe yazarı İlker Gezici, bugünkü yazısında Süheyl Uygur ile Behzat Uygur’un turne sırasında başına gelenleri kaleme aldı: