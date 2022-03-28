Nejat Uygur'un oğulları Süheyl- Behzat Uygur kardeşler ölümden döndü

Türk Tiyatrosu’nun duayen ismi Nejat Uygur tarafından tiyatroya uyarlanan ‘Süt Kardeşler’, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından yeniden sahneleniyor. Oyunun kadrosunda Süheyl Uygur ve Behzat Uygur ile birlikte Emine Ün, Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm de rol alıyor.