Nejat İşler kendini iyice salmış! Gören gözlerine inanamadı son hali içler acısı
Behzat Ç. dizisinde rol alan Nejat İşler Bodrum'da görüntülendi ancak son hali şaşkınlık yarattı.
Geçirdiği septik şok nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan ve 2 parmağı kesilen Nejat İşler, rol aldığı Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin bitmesinin ardından kendisini saldı. Saçlarını ve sakallarını uzatan oyuncuyu görenler tanıyamadı.
Bodrum Gümüşlük'te yaşamını sürdüren Nejat İşler, dostlarıyla bir araya geldi. Saç ve sakalını uzattığı görülen Nejat İşler'in giyim tarzı da dikkat çekti. Göbek yaptığı da belli olan İşler, bu fotoğrafıyla sevenlerini şaşırttı.
Nejat İşler'in hastalığı neydi?: Nejat İşler, 2014 yılında septik şok hastalığına yakalanmıştı. Septik şok, sepsis (kan zehirlenmesi) sonucu meydana gelen şok türüne verilen addır. Sepsis, enfeksiyon veya inflamasyona karşı vücudun verdiği bir tepkidir. Genellikle ateş ya da hipotermi, taşikardi, takipne ve mental bozukluklar ve kan sayımında lökosit azlığı ya da artışı ile ile birlikte gelişir.
Peki Nejat İşler kimdir?
28 Şubat 1972 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu. Feshane işçilerinden birinin torunu olan İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi.