Nejat İşler Çukur'da Rusça ne söyledi vedası sosyal medyayı salladı
Show TV'deki Çukur dizisinde Koçovalıların artık tek düşmanı kaldı. Nejat İşler, diziden ayrıldı, ardından fırtına kopardı.
Çukur'a son zamanlarda ayrılıklar damga vurdu. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Burak Dakak, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin yeni bölümünde de bir veda yaşandı.
Çukur son bölümde, Çağatay'ın öldürdüğü yeğeni Seren'den giden sinyali takip eden Cumali ve Yamaç Çağatay'ın kaldığı eve ulaştılar. Burada Kulkan kendilerine Çağatay'ın kaldığı yerin adresini vererek Erdenetler'deki birbirine ihanet geleneğini devam ettirdi.
Kulkan kendisini öldürmemeleri şartıyla Çağatay'ın yerini söyledi. Kulkan'ın verdiği adrese gelen Cumali ve Yamaç Çağatay'ı bayıltarak ele geçirdiler.
Çağatay Erdenet, Yamaç, Cumali ve Akın'la son kez yüzleştikten sonra bir mayının üstünde son nefesini verdi. Ünlü oyuncu Nejat İşler de Çukur'a veda etti.