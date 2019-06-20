Nejat İşler Behzat Ç için imaj değiştirdi! Yeni görüntüsü tam not aldı

Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Nejat İşler'in de kadroda olması ise İşler'in hayranlarını ayrıca sevindirmişti. Ünlü oyuncu Nejat İşler, Ankara'da yeniden çekilmeye başlayan Behzat Ç. dizisi için yeni bir imaja büründü. Saçlarını kazıtan ve kilo verdiği gözlenen ünlü oyuncu çekimlere ara verilir verilmez soluğu yıllar önce yaşamaya başladığı Gümüşlük'te aldı.