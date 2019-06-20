Nejat İşler Behzat Ç için imaj değiştirdi! Yeni görüntüsü tam not aldı
6 Yıl aradan sonra tekrar ekranlara geri dönen Behzat Ç. dizisinin kadrosunda yeniden yer alan Nejat İşler'in imajı dikkatlerden kaçmadı.
Yayınlandığı dönem fırtınalar estiren Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi, dijital platformda yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ankara'da çekimleri devam eden dizinin kadrosunda sürpriz isimlerin yanı sıra eski kadroda olan oyuncuların da yer almasının sevincini hayranları yaşamıştı.
Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Nejat İşler'in de kadroda olması ise İşler'in hayranlarını ayrıca sevindirmişti. Ünlü oyuncu Nejat İşler, Ankara'da yeniden çekilmeye başlayan Behzat Ç. dizisi için yeni bir imaja büründü. Saçlarını kazıtan ve kilo verdiği gözlenen ünlü oyuncu çekimlere ara verilir verilmez soluğu yıllar önce yaşamaya başladığı Gümüşlük'te aldı.
İşler'in Behzat Ç. için oluşturduğu yeni imajı ise gözlerden kaçmadı. Gümüşlük'te arkadaşlarını ziyaret eden ve bir süre evinde dinlenmeye çekilen İşler'in sağlıklı ve fit görünümü de dikkatlerden kaçmadı.
Nejat İşler 2014 senesinde Septik şok nedeniyle 3 ay yoğun bakımda kalmıştı. Taburcu olduktan 2 ay sonra yeniden hastanede tedavi altına alınan oyuncunun vücudundaki ödem artışında tehlikeden dolayı 5 saat süren operasyonla sağ elindeki 2 parmağı ve ayak parmaklarından bazıları kesilmişti.