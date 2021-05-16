Nehir Erdoğan 2 yıl sonra döndü! Sokağa çıkma yasağı bitince bakın ne yapacak
TRT 1'de yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Melek Karadağ karakterini canlandıran 40 yaşında Nehir Erdoğan sokağa çıkma yasağı bitince yapacağı ilk işi açıkladı.
Oyuncu Nehir Erdoğan, son bölümü yayınlanacak 'Benim Adım Melek' dizisinin bitmesiyle, çekimlerin gerçekleştiği Gaziantep’ten İstanbul'a döndü. Erdoğan, önceki gün Cihangir’de arkadaşlarıyla buluştu.
Gaziantep'e çok alıştığını belirten 40 yaşındaki güzel, "İki yıldır Gaziantep'te dizi çekimindeydim. Mutlu bir şekilde çalıştım, oradan biraz zor ayrıldım" dedi.
Ünlü oyuncu, "Gaziantep'in o mineralli toprağına, güneşli bahçesine alışmışım, hatta bir daha olsa yine giderim. Önce burada sevdiklerimle hasretleşmek istiyorum. Seviyorum oraları" şeklinde konuştu.
Nehir Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez ilk iş olarak tatile çıkıp, denizin keyfini çıkaracağını söyledi.