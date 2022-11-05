Nefesler tutuldu taktik savaşları başlıyor! Galatasaray Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Nefesler tutuldu ve derbiye saatler kaldı. Süper Lig'in 13.haftasında bugün Galatasaray sahasında dev derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Futbolseverler zorlu mücadele öncesi takımlardaki son gelişmeleri araştırırken teknik direktörlerin sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağı ise merak konusu oldu. Taktik savaşlarının yaşanacağı mücadelede gözler ise golcülerin üzerinde olacak. İşte Galatasaray Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri ve önce çıkan bazı bilgiler...
Süper Lig'in 13.haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş 352. kez karşı karşıya geliyor. Galatasaray'da kariyerinin ilk derbi heyecanını yaşayacak olan teknik direktör Okan Buruk evinde taraftarlarının desteği ile zorlu mücadeleyi kazanarak zirve yarışında ben de varım demek istiyor. Rakip Beşiktaş'ta ise teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş ilk maçında Ümraniyespor engelini 5-2 ile geçerek iyi bir başlangıç yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı zorlu deplasmanda kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Ezeli rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken futbolseverler dev maça saatler kala Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında bilgileri araştırmaya başladı. İşte zorlu mücadele öncesi öne çıkan bilgiler ve takımların son durumları...
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bütün planlarını galibiyet üzerine kurmuş durumda. İlk 6 sıra içindeki takımlar arasında Adana Demirspor ile birlikte şu ana kadar bay geçmeyen Beşiktaş, rakiplerine göre 1 maç fazla oynamış durumda. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan Şenol Güneş’in öğrencileri, Galatasaray derbisini kazanarak kayıp yaşamak istemiyor.
Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında alınan 5-2’lik galibiyete rağmen takımın oyunundan memnun olmayan Şenol Güneş, hafta içinde birçok futbolcuyla birebir toplantılar yaparak isteklerini iletti. Son maçta 4 gole imza atan Cenk Tosun-Wout Weghorst ikilisi, Galatasaray derbisinde de sahada olacak.