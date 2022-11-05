Nefesler tutuldu taktik savaşları başlıyor! Galatasaray Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 13.haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş 352. kez karşı karşıya geliyor. Galatasaray'da kariyerinin ilk derbi heyecanını yaşayacak olan teknik direktör Okan Buruk evinde taraftarlarının desteği ile zorlu mücadeleyi kazanarak zirve yarışında ben de varım demek istiyor. Rakip Beşiktaş'ta ise teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş ilk maçında Ümraniyespor engelini 5-2 ile geçerek iyi bir başlangıç yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı zorlu deplasmanda kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.