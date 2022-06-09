Nefes kesen tatbikat! EFES 2022 Tatbikatı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli de katılıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı. 'EFES 2022 Tatbikatı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor. Tatbikat kapsamında hedefler tam isabet vuruldu.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki konuk savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile takip ettiği sabah faaliyetleri, belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulmasıyla tamamlandı.
Seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin ikinci bölümü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tatbikat alanına gelmesinin ardından başladı.
Adnan Menderes Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Akar ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan'ın Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ne "uçan kale" olarak nitelendiren CH-47 Chinook helikopteri ile gelmesiyle tatbikat alanındaki göndere Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi.
Tatbikatı takip edeceği 2 numaralı gözlem yerine gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, daha sonra gözlem yerine geçti.