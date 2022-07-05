Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden kadının karnından öyle bir şey çıktı ki!
SİVAS'ın Divriği ilçesinde uzun süredir karın ve bel ağrısı çeken 72 yaşındaki Türkan Karademir, nefes darlığı problemi artınca hastaneye gitmeye karar verdi. Yapılan muayene sonrası Karademir'in karnında 10 kiloluk tümör tespit edildi.
Sivas'ın Divriği ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 72 yaşındaki Türkan Karademir, 3 yıl boyunca geçmeyen karın - bel ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri ile hastaneye gitti.
Türkan Karademir'e yapılan muayene sonrası doktorları da oldukça şaşırtan bir durum yaşandı. Karademir'in karnında 10 kilo ağırlığında ve 55 santimetre çapında bir tümör tespit edildi.
Hemen ameliyata alınan ve 4 saat süren operasyon sonrası Karademir'in karnından 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında bir kitle çıkartıldı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Karademir, taburcu edildi.
Operasyonu yapan doktorlardan SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Savaş Karakuş, "Kitaplarda 60 kiloya kadar karın içerisi dolduracak kitleler olabileceğini okuyorduk. Fakat 25 yıllık meslek hayatımda bu kadar büyük kitleye hiç rastlamadım. Leğen kemiğinden başlayıp, diyaframı yukarıya kaldıracak kadar büyük bir kitle. 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında. Büyük bir kitleyi ekibimiz ile başarılı bir şekilde çıkardık. Bu tür zor ameliyatlar ekip işi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde bu tür ameliyatları başarıyla yapıyoruz. Bu büyük bir ameliyat ve kendine göre komplikasyonları var. Ameliyat öncesi, olabilecek her şeyi anlatarak imza aldık. Operasyonumuz 4 saat sürdü. Anlattığımız komplikasyonların hiçbiri gerçeklemeden ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok iyi biz de mutluyuz" dedi.