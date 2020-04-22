Nefes darlığı neden olur ciddi belirtileri nelerdir?
Bazen endişelenecek bir durum olmasa da nefes darlığının bazı belirtileri ciddi hastalıklara sebep olabilir.Psikolojik nedenlerden ötürü de yaşanabilen nefes darlığı şikayetleri, çok yönlü olarak ele alınması gereken bir rahatsızlıktır.
Tıpta dispne olarak tanımlanan nefes darlığı, kişinin yeteri kadar nefes alamaması olarak tanımlanır. Kişinin akciğer kapasitesinin tamamını hava ile dolduramadığını hissettiği zamanlarda; normalde olduğundan farklı olarak, nefes alıp verdiği her anı hisseder.
Nefes darlığı; nefesin yetmemesi, hava açlığı çekme, nefes nefese kalma gibi yakınmaların yanı sıra, önceden rahatlıkla çıkılabilen merdivenleri çıkarken soluksuz kalma, düz bir zeminde yürürken diğerleri kadar hızlı olamama, sık sık dinlenme ve soluklanma ihtiyacı hissetme gibi belirtiler ile kendini gösterir.
Bazı durumlarda akciğere bağlı olarak gelişen nefes darlığı, kalp problemlerine ya da tamamen psikolojik nedenlere bağlı olarak da görülebilir. Bu yüzden nefes darlığı, akciğere bağlı sebepler ve akciğer dışı sebepler olarak iki ayrı statüde değerlendirilir.
Nefes darlığı ciddi hastalıklar kategorisinde en çok astım ve KOAH hastalıklarında görülmektedir. Yeteri kadar oksijeni ciğerlerine gönderememekten kaynaklı oluşan nefes darlığının sebepleri araştırılırken akciğerdeki problemler araştırılır.Akciğer kanseri, akciğerde su toplanması, zatürre gibi hastalıklarda da nefes darlığı görülmektedir.