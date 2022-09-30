Nefes borusundan akciğere indi! Doktora başvuran hemşire şokta: Vücudundan çıktı!
ANTALYA'da 24 yıllık hemşire öyle bir şey yaşadı ki 10 gün hastanede yatmak zorunda kaldı. Badem toplamaya bahçesine giden hemşire o günden sonra öksürük, göz yanması ve nefes darlığı yaşadı. Doktora gitmesiyle hemşirenin vücudunda canlı sinek larvaları olduğu tespit edildi.
Antalya’da yaşayan 24 yıllık hemşire Ayşegül Açık, yaklaşık 2 hafta önce Isparta Yalvaç Eyüpler Mahallesi'nde bulunan bahçesine badem toplamaya gitti. Bu sırada badem yerken bir anda öksürmeye başlayan Açık, Isparta’daki bir hastaneye başvurdu.
İlk olarak göz kapaklarında teşhis edildi
Doktorlar tarafından ön muayenesi yapılan Açık, bir olumsuzluk olmadığı söylenerek evine gönderildi. Rahatsızlığının devam etmesine üzerine hemşire, bu kez görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi Göz Bölümüne müracaatta bulundu. Uzm. Dr. Özgül Mendilcioğlu tarafından yapılan kontrolde göz kapaklarının altında sinek larvaları olduğu tespit edildi.
Nefes borusu ve akciğerinde canlı sinek larvaları
Yapılan işlemle gözde bulunan larvalar temizlendi. Öksürüğü devam eden Açık, nefes almada zorluk yaşayınca bu kez Göğüs Cerrahisi Bölümüne başvurdu. Op. Dr. Soner Gürsu tarafından yapılan kontrolde hastanın nefes borusunda ve akciğerinde canlı sinek larvaları olduğu görüldü.
Anestezi sonrası larvalar aynı yöntemle temizlendi. Yaklaşık 10 gündür hastanede yatan hemşire Ayşegül Açık, işlemlerin ardından sağlığına kavuştu.