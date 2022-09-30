Nefes borusundan akciğere indi! Doktora başvuran hemşire şokta: Vücudundan çıktı!

İlk olarak göz kapaklarında teşhis edildi

Doktorlar tarafından ön muayenesi yapılan Açık, bir olumsuzluk olmadığı söylenerek evine gönderildi. Rahatsızlığının devam etmesine üzerine hemşire, bu kez görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi Göz Bölümüne müracaatta bulundu. Uzm. Dr. Özgül Mendilcioğlu tarafından yapılan kontrolde göz kapaklarının altında sinek larvaları olduğu tespit edildi.