Nefes almak bile güç olacak! Meteoroloji o kentler için uyardı...

Güncel hava durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken, sıcaklıkların düşmesi ve yağış olasılıkları sıkça araştırılmakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 23 Ağustos Cumartesi günü iç kesimlerde yani Çankırı, Çorum, Amasya gibi illerde sıcaklıklar yükselecek, 38 dereceleri göreceğiz. Cumartesi günü başkent Ankara’da da 36-37 derece sıcaklıklar görülecek.