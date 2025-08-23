Nefes almak bile güç olacak! Meteoroloji o kentler için uyardı...
Hafta sonu hava durumu araştırmaları, günün ilk saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, ülke genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Peki, 23 Ağustos Cumartesi günü hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin yayımladığı güncel hava durumu tahminleri...
Güncel hava durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken, sıcaklıkların düşmesi ve yağış olasılıkları sıkça araştırılmakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 23 Ağustos Cumartesi günü iç kesimlerde yani Çankırı, Çorum, Amasya gibi illerde sıcaklıklar yükselecek, 38 dereceleri göreceğiz. Cumartesi günü başkent Ankara’da da 36-37 derece sıcaklıklar görülecek.
24 Ağustos Pazar günü ise sıcaklıklar artık Marmara’da etkisini kaybetmiş olacak. Ege’de de sıcaklıklarda 4-5 derecelik bir düşüş olacak.
İç Anadolu’nun doğusunda; özellikle Kırşehir, Nevşehir, Yozgat’ta sıcaklıklar 35 derecelerde seyrederken Güney Doğu Anadolu’da 45 dereceyi görmesi bekleniyor.
