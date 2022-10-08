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"Nefes alamıyorum" diye bağırarak ağladı! Bursa'da bir kadını çay ocağına kilitlediler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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"Nefes alamıyorum" diye bağırarak ağladı! Bursa'da bir kadını çay ocağına kilitlediler

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın çay ocağında kilitli halde bulundu. "Nefes alamıyorum." diye bağırarak ağlayan kadının işyeri sahibi tarafından kilitlendiği ortaya çıktı.

"Nefes alamıyorum" diye bağırarak ağladı! Bursa'da bir kadını çay ocağına kilitlediler

Çay ocağında bir kadının yardım çağrısında bulunduğu, kapının üzerinden kilitli olduğu ihbar edildi.

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"Nefes alamıyorum" diye bağırarak ağladı! Bursa'da bir kadını çay ocağına kilitlediler

Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Nefes alamıyorum." diye bağırarak ağlayan Fatma Ç'nin, çay ocağının sahibi Mehmet Yaşar İ. tarafından iş yerine kilitlendiğini belirledi.

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"Nefes alamıyorum" diye bağırarak ağladı! Bursa'da bir kadını çay ocağına kilitlediler

Kadının şikayetçi olması üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.

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"Nefes alamıyorum" diye bağırarak ağladı! Bursa'da bir kadını çay ocağına kilitlediler
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