"Nefes alamıyorum" diye bağırarak ağladı! Bursa'da bir kadını çay ocağına kilitlediler
Anadolu Ajansı
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BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın çay ocağında kilitli halde bulundu. "Nefes alamıyorum." diye bağırarak ağlayan kadının işyeri sahibi tarafından kilitlendiği ortaya çıktı.
Çay ocağında bir kadının yardım çağrısında bulunduğu, kapının üzerinden kilitli olduğu ihbar edildi.
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Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Nefes alamıyorum." diye bağırarak ağlayan Fatma Ç'nin, çay ocağının sahibi Mehmet Yaşar İ. tarafından iş yerine kilitlendiğini belirledi.
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Kadının şikayetçi olması üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.
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