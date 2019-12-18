Nedir bu liçi meyvesi günde 9 tanecik bile yeseniz...
Türkiye'de Mersin'de yetişen liçi meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Kral meyvesi olarak da anılan liçi meyvesi bağırsakları korur, c vitamini eksikliğini giderir, cildi nemlendirir, kalp ve damarları korur.
Liçi meyvesi nedir, faydaları nelerdir sorularının yanıtları Çin'den gelen bu özellikleri saymakla bitmeyen meyvenin popüler olmasıyla merak ediliyor. Kral meyvesi olarak da anılan liçi meyvesi Çin ile anılıyor. Ancak Asya ve Güney Amerika'da da yetişiyor. Türkiye'de liçi meyvesi Mersin'de yetişiyor. Liçi meyvesi faydaları arasında zayıflamadan kalp sağlığı korumaya; bağışıklık sistemini güçlendirmeden C vitamini takviyesine kadar çok şey var. Sıcak iklimi seven liçi, sağlığımıza olan faydalarının yanı sıra görüntüsü ve tadıyla da bir hayli şaşırtıyor. Lifli yapısı ve içindeki mineral, vitaminler sayesinde kendisini süper bir besin olarak ilan edebliriz. Son derece farklı bir görüntüye sahip olan liçinin dışı sert içi ise oldukça yumuşak ve beyaz renklidir. Oldukça tatlı bir aroması vardır. Bu yüzden diyabet hastalarının uzak durması gerekir. Gelelim liçi meyvesinin faydalarına.
Sadece günde 9 tane yeseniz bile...Günlük 9 adet yediğinizde vücudunuzun ihtiyacı olan C vitamini miktarını karşılamış olursunuz. C vitaminin yanı sıra A ve B6 vitamini yönünden de zengindir. Bu vitaminler sayesinde doğal antidepresan görevi görür. Selenyum, bakır, magnezyum ve kolin içerir.
Bağırsak dostu: Sıcak iklimlerin vazgeçilmez meyvesi liçi, lifli bir yapıya sahiptir ve bu durum onu bağırsak dostu yapar. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır.
Kilo vermeye yardımcı: İçinde bulunan potasyum ve mineraller sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu elektrolikit ve sıvının kaybedilmesini önler. B vitamini sayesinde metabolizmayı hızlandırır.