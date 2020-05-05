Neden sinirleniyoruz sebebi genlerimizde mi saklı?

Sinirlilik hali genlere dayanan tek sosyal davranış

Bilişsel Sinirbilim Dergisi'nde yayınlanan bir makaleye göre genetik olarak saldırganlığa eğilimli olan insanlar, öfkelerini kontrol etmekte daha çok zorlanıyorlar ve beyinlerinde duygularını kontrol eden bölgelerin işleyişi daha verimsiz. Bu sebeple insanın irade gücünün bir bakıma biyolojik olduğunu söylenebilir. Karakteristik özelliklerin sadece bir kısmı genlerden etkilense de agresiflik güçlü bir şekilde genlere dayanan tek sosyal davranış.