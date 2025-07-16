Neden oraya gittiğinizi unutuyorsanız dikkat! "Kapı etkisi" yaşıyor olabilirsiniz...

GÖRSEL İPUÇLARI ÇOK ÖNEMLİ

O an yapmak istediğiniz şey, beyninizde bulunduğunuz ortamdaki nesnelerle bağlantılı oluyor. Yeni bir ortama geçtiğinizde bu görsel ipuçları kaybolduğu için beyniniz "hedefi" hatırlamakta zorlanıyor.

Sağlık alanında yayın yapan HealthTest'e göre bu durum sinir bozucu olabilir ama aslında beynin son derece verimli çalıştığını gösteriyor: "Beyin, o an için gereksiz gördüğü bilgiyi silerek dikkat ve enerji tasarrufu sağlıyor."

KİMLER DAHA ÇOK YAŞIYOR?

Özellikle zihinsel yükü yüksek olan kişiler bu durumu daha sık yaşıyor. Pennsylvania Üniversitesi Nöroloji Bölümü'nün araştırmasına göre uyku eksikliği, kısa süreli belleğin kodlanmasını ve hatırlanmasını zorlaştırıyor. Bu da yorgun, uykusuz ya da duygusal olarak yıpranmış kişilerin görevleri unutma riskini artırıyor.

UNUTMAMAK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, basit ama etkili yöntemler öneriyor:

Niyetinizi yüksek sesle söyleyin: Örneğin "Mutfaktan su alacağım" demek, zihinsel pekiştirme sağlar.

Görevi zihninizde canlandırın: Hareket etmeden önce görevi yapıyormuş gibi hayal edin.

Görsel hatırlatıcılar kullanın: Çocuğunuzun okul çantasını kapının yanına koymak ya da not yapıştırmak, görevi hatırlamayı kolaylaştırır.