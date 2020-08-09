'Neden masama bakıyorsun' dedi ortalık fena karıştı

Olay, saat 02.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. H.A., kız arkadaşı P.M. ile eğlence mekanına geldi. Bir süre sonra iddiaya göre, taşkınlık çıkaran H.A., etrafındaki masalarda oturanlara doğru bakmaya başladı. H.A.'nın tavır ve bakışlarından rahatsız olan müşteriler, duruma tepki gösterdi.