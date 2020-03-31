Neden çocuk sahibi olmadılar açıklamaları şaşırttı işte çocuksuz ünlüler!
Kimi hiç evlenmedi, kimi hiç çocuk sahibi olmayı düşünmedi, kimi de çocuk sahibi olamadı.İşte çocuk sahibi olmayan ünlüler ve bu konu hakkında yaptıkları açıklamalar!
Bir magazin muhabirinin, “Çocuk özlemi var mı?” sorusu karşısında şok geçiren Şebnem Ferah, “Bu ne yani. Yok öyle bir şey. Ne diyeceğimi bilemedim.” diyerek şaşkınlığını belirtmişti.
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"Maksat doğurmak değil, maksat onu büyütmek. Doğurmak en kolayı. İstesem ben de 10 tane çocuk doğururdum ama istemedim."diyerek çocuk özlemi olmadığını dile getirmişti.
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Muhterem Nur hayatının çöküş döneminde 40'lı yaşlarında yeni parlayan Müslüm Gürses ile turnede tanışır ve gizlice evlenirler. Muhterem Nur 40'lı yaşlarda olduğu için o dönem çocukları olmaz.
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40 yaşındaki Tugay, "Evlilik ve çocuk yapma konusunda geç kaldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bazen" diye cevap vermişti.
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