Necla hemşire işini bırakıp köyüne yerleşti! Çocukluğundaki hayalini gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yönlendirmesiyle kurulan Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin başkanlığını da üstlenen Akyazı ile kooperatif üyeleri, bu yıl Belediyenin tohum ve toprak desteğiyle 100 bin sebze fidesi yetiştirdi. Dilovası Devlet Hastanesinde mesleğini sürdüren Akyazı, 11 yıllık hemşire olduğunu, mesleğini çok sevdiğini söyledi.