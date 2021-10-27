Necip Hablemitoğlu cinayetinin 'kara kutusu' eski Özel Kuvvetler subayı Nuri Gökhan Bozkır kayboldu

Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekiple yeniden başlatılmıştı. Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca katil ya da katilleri tarafından takip edilmiş olabileceği değerlendirilerek, suikasttan önce gittiği her adresteki baz istasyonlarından alınan kayıtlar, numaralar ve sahipleri tespit edildi.