Necip Hablemitoğlu cinayetinin 'kara kutusu' eski Özel Kuvvetler subayı Nuri Gökhan Bozkır kayboldu
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi eski Özel Kuvvetler subayı Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem bastı. Ukrayna polisi, Bozkır'ı hiçbir yerde bulamıyor.
FETÖ lideri Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırının kilit isimlerinden Nuri Gökhan Bozkır’ın, Ukrayna’da yakalandığı ortaya çıkmıştı.
Türkiye’nin iade talebi sonrası başlayan süreç sona yaklaşırken, Ukraynalı kaynaklardan edinilen bilgiye göre duruşmaya katılmayan Bozkır hakkında zorla mahkemeye getirme kararı verildi. Ancak bu kararın üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen, Bozkır’ın bulunamaması nedeniyle duruşmalar görülmeden ertelenmeye devam ediyor.
Hablemitoğlu suikastinde kilit şüpheli
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 17 yıl önce evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Soğukkanlı şekilde işlendiği tespit edilen cinayetle ilgili yapılan soruşturmalar ilerleyememiş, dosya rafa kaldırılmıştı. FETÖ çatı iddianamesine de giren Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespitleri yapılmıştı.
Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekiple yeniden başlatılmıştı. Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca katil ya da katilleri tarafından takip edilmiş olabileceği değerlendirilerek, suikasttan önce gittiği her adresteki baz istasyonlarından alınan kayıtlar, numaralar ve sahipleri tespit edildi.