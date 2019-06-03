Necati Şaşmaz'ın son hali olay Kurtlar Vadisi'nin oyuncularını görenler şaşırıyor!

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan ve çeşitli kanallarda 2016 yılına kadar devam eden Kurtlar Vadisi, Türk dizi tarihinin hafızalara kazınan dizilerinden olmayı başarmış durumda. Peki dizideki oyuncular, aradan yıllar geçtikten sonra nasıl bir değişime uğradı? İşte Kurtlar Vadisi'nde iz bırakan oyuncuların son halleri.