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Necati Şaşmaz’ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ının serveti saymakla bitmiyor

Necati Şaşmaz’ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ının serveti saymakla bitmiyor

Müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddialarıyla son yıllarda gündeme gelen Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz mal varlığıyla şaşırttı.

Necati Şaşmaz’ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ının serveti saymakla bitmiyor

Yayınlandığı döneme damga vuran dizi Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle adını duyuran Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde katıldığı İbo Show’a katılmıştı.

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Necati Şaşmaz’ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ının serveti saymakla bitmiyor

Ünlü oyuncu, hayranlarının uzun süredir beklediği müjdeyi İbo Show’da vermişti.

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Necati Şaşmaz’ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ının serveti saymakla bitmiyor

Yaklaşık 17 yıldır ekranlardan uzak olan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu açıklamıştı.

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Necati Şaşmaz’ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ının serveti saymakla bitmiyor

Şaşmaz, "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" demişti. 

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