Necati Şaşmaz’ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ının serveti saymakla bitmiyor
Müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddialarıyla son yıllarda gündeme gelen Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz mal varlığıyla şaşırttı.
Yayınlandığı döneme damga vuran dizi Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle adını duyuran Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde katıldığı İbo Show’a katılmıştı.
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Ünlü oyuncu, hayranlarının uzun süredir beklediği müjdeyi İbo Show’da vermişti.
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Yaklaşık 17 yıldır ekranlardan uzak olan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu açıklamıştı.
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Şaşmaz, "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" demişti.
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