Necati Şaşmaz'a eski eşi Nagehan Kaşıkçı'dan 'sahte rapor' şoku 'Tarikat polemiği'

Nitekim bizzat mahkemenin talebi üzerine Anadolu Adliyesi Adli Destek Birimi psikolog ve pedagog uzman heyeti, Adli Tıp Kurumu ve Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzman hekimleri tarafından tanzim edilen üç ayrı rapor, sahte olduğu iddia edilen rapor ile tamamen aynı doğrultudadır.