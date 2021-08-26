Necati Şaşmaz'a eski eşi Nagehan Kaşıkçı'dan 'sahte rapor' şoku 'Tarikat polemiği'
Kurtlar Vadisi Polat Alemdar rolüyle tanınan Necati Şaşmaz'a eski eşi ve çocuğunun annesi Nagehan Kaşıkçı'dan flaş hamle.... Kaşıkçı, Şaşmaz'ın kendisiyle ilgili, oğullarına ilişkin 'sahte rapor' düzenlettiği iddiasını yalanladı.
Nagehan Kaşıkçı, eski eşi Necati Şaşmaz'ın 'sahte rapor' iddialarını yalanladı. Kaşıkçı "Çocuğumun tarikat oluşumu nedeniyle uğradığı psikolojik zararlar, raporların tamamında çok açık bir şekilde ifade edilmiştir" diye konuştu.
Nagehan Kaşıkçı eski eşi, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahte rapor sundu iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Nagehan Kaşıkçı açıklamada, “Dün itibariyle basında çıkan, şahsımı ve çocuklarımı ilgilendiren asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duydum. Medyada bahsi geçen ‘sahte rapor’ iddiası tamamen gerçek dışı olup, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.
Nitekim bizzat mahkemenin talebi üzerine Anadolu Adliyesi Adli Destek Birimi psikolog ve pedagog uzman heyeti, Adli Tıp Kurumu ve Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzman hekimleri tarafından tanzim edilen üç ayrı rapor, sahte olduğu iddia edilen rapor ile tamamen aynı doğrultudadır.