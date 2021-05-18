Necati Şaşmaz Nagehan Kaşıkçı boşandı! Nafaka belli oldu tarikat detayı bomba!

İki yıl önce Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Kaşıkçı'ya 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebiyle ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açtı. Nagehan Kaşıkçı ise psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia ederek 20 milyon tazminat talebiyle karşı dava açmıştı. 2 çocuğu için toplamda 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulundu.