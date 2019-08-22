Nebahat Çehre'ye Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat soruldu! Bakın ne dedi
Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da Beren Saat ile beraber oynayan usta oyuncu Nebahat Çehre, bir AVM'de görüntülendi. Çehre'ye Beren Saat sorulunca bakın neler söyledi.
Kanal D'nin yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da beraber rol alan Nebahat Çehre ve Beren Saat'in yakınlığı herkes tarafından bilinince geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen usta oyuncuya Beren Saat soruldu.
Nebahat Çehre'ye Kenan Doğulu ile uzun zamandır ayrılacağı konuşulan Beren Saat'in geçtiğimiz günlerde gözünde yaşlarla beraber yaptığı paylaşım hatırlatılmasının üzerine usta oyuncuya ''Beren Saat ile buluşup dertleştiniz mi?'' diye soruldu.
Nebahat Çehre, sorular üzerine şunları söyledi: "Beren benim kızım. Çok sevdiğim bir insan, onun en ufak üzüntüsü beni de üzüyor. Umarım çok mutlu olur.
Hakikatten 'gözünde nem' bile olmasın. Şu sıralar çok görüşemiyoruz, aynı kuaföre gidiyoruz orada karşılaşıyoruz.