Nebahat Çehre'nin ekonomi sözleri olay oldu! Usta oyuncu takipçisinin o yorumuna dayanamadı
Kanal D'nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre geçtiğimiz gün Etiler’deki bir marketten çıkarken görüntülendi. Kameraları karşısında görünce bir hayli şaşıran Çehre konuşurken "Ekonomi artık şok" dedi. Sosyal medyada olay olan görüntülerin ardından bir takipçisinin 'ekonomi' sözleri üzerinden yaptığı yoruma ise dayanamadı ve cevap verdi.
Yayınlandığı dönemde reyting rekorlarını alt üst eden, gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle izleyicinin büyük bir beğenisini kazanan oyuncu Nebahat Çehre, Etiler'de marketten çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çehre çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
"Yazık konuşmayalım çekiniyor o da"
Oldukça keyifli olduğu görülen Nebahat Çehre market çıkışı kameraları karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Çehre konuşurken "Ekonomi artık şok" dedi. Sosyal medyada konuşması gündem olan Nebahat Çehre'nin şaşkınlıktan ne diyeceğini bilememesi dikkat çekerken bu halini bir takipçi ekonomi konusunda konuşmak istememesine bağlayarak "Kadıncağız ekonomi artık şah deyip sustu ya yazık konuşmayalım çekiniyor o da" yorumunda bulundu.
78 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre ise bu yoruma sessiz kalmadı ve takipçisinin "Kadıncağız ekonomi artık şah deyip sustu ya yazık konuşmayalım çekiniyor o da" sözlerine "Hiç kimseden çekinmem, çekinmemeliyiz" diyerek karşılık verdi.
"Alışveriş yapmayı çok severim”
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan usta oyuncu, "Kışı getirdim ben. 1,5 aydır hasta, grip yatıyorum. Bankaya çıkmıştım, mutfak alışverişini de yapmak istedim. Yardımcım da var ama alışveriş yapmayı çok severim” dedi.