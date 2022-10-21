Nebahat Çehre'nin ekonomi sözleri olay oldu! Usta oyuncu takipçisinin o yorumuna dayanamadı

"Yazık konuşmayalım çekiniyor o da"

Oldukça keyifli olduğu görülen Nebahat Çehre market çıkışı kameraları karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Çehre konuşurken "Ekonomi artık şok" dedi. Sosyal medyada konuşması gündem olan Nebahat Çehre'nin şaşkınlıktan ne diyeceğini bilememesi dikkat çekerken bu halini bir takipçi ekonomi konusunda konuşmak istememesine bağlayarak "Kadıncağız ekonomi artık şah deyip sustu ya yazık konuşmayalım çekiniyor o da" yorumunda bulundu.