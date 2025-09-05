Nebahat Çehre'den muhteşem replik! Aşk-ı Memnu'nun 17. yılını o replikle kutladı

FENOMEN REPLİĞİYLE KUTLADI

Çehre, dizinin 17. yıldönümü nedeniyle, Firdevs karakterinin meşhur repliğini Instagram hesabında yaptığı paylaşıma not düştü.

Ünlü ismin, "Aptal! Aslında her şey çok başka olabilirdi" ifadesine yer verdiği paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım: