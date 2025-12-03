Nebahat Çehre'den doğallık ve tarz açıklaması! Meğer 20 yıldır...

20 YILDIR AYNI PANTOLONU GİYİYOR

Katıldığı bir davette görüntülenen Nebahat Çehre, 2. Sayfa’ya yaptığı açıklamada oldukça samimi bir itirafta bulundu. Şıklığıyla göz dolduran usta oyuncu, “Altımdaki pantolonu 20 yıldır giyiyorum” diyerek hem tebessüm ettirdi hem de sade ve zamansız tarzına vurgu yaptı.