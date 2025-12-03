Nebahat Çehre'den doğallık ve tarz açıklaması! Meğer 20 yıldır...
Usta oyunculuğunun yanı sıra tarzı ve fit görünümü ile hafızalara kazınan Nebahat Çehre son açıklamaları ile gündemde. Tarzı hakkında açıklama yapan Çehre doğallığın önemi hakkında da çok özel sözler kullandı. İşte Nebahat Çehre'nin o açıklamaları...
Güzelliği, zarafeti ve fit görünümüyle yıllara meydan okuyan Türk sinemasının efsane isimlerinden Nebahat Çehre, hem tarzı hem de enerjisiyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Modaya olan ilgisiyle de bilinen usta oyuncu, yaptığı samimi itirafla dikkatleri üzerine çekti.
Aşk-ı Memnu dizisindeki "Firdevs Yöreoğlu" karakteriyle hafızalara kazınan Çehre, yalnızca oyunculuğu değil, duru güzelliği ve yaşına meydan okuyan formuyla da gündem olmayı başarıyor. Ünlü isim, modaya dair son açıklamasıyla yine konuşuldu.
20 YILDIR AYNI PANTOLONU GİYİYOR
Katıldığı bir davette görüntülenen Nebahat Çehre, 2. Sayfa’ya yaptığı açıklamada oldukça samimi bir itirafta bulundu. Şıklığıyla göz dolduran usta oyuncu, “Altımdaki pantolonu 20 yıldır giyiyorum” diyerek hem tebessüm ettirdi hem de sade ve zamansız tarzına vurgu yaptı.
DOĞALLIKTAN YANA
Geçtiğimiz günlerde katıldığı başka bir etkinlikte de basın mensuplarıyla sohbet eden Çehre, "Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz" sözleriyle esprili bir çıkış yapmıştı. 82 yaşındaki başarılı oyuncu, hemen ardından güzelliğin sırrını şöyle açıklamıştı:
"Bence güzelliğin sırrı doğallık."