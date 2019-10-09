Nebahat Çehre'den çarpıcı açıklamalar! 'Kenan ve Beren birbirlerini çok seviyorlar'

75 Yaşında olan Nebahat Çehre, yaşına rağmen, güzelliğiyle ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çekince mütevazı bir yorumda bulundu. Çehre, ''Beni güzel buldukları için herkese teşekkür ederim. Ben kendimi o kadar güzel görmüyorum, ben sadece yaşımı güzel yaşadığıma inanıyorum'' dedi.