Nebahat Çehre'den çarpıcı açıklamalar! 'Kenan ve Beren birbirlerini çok seviyorlar'
Nebahat Çehre, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Usta oyuncu Nebahat Çehre, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katıldı, Canan Karatay'dan özür dileyen Çehre, Beren Saat ve Kenan Doğulu ilişkisi hakkında da dikkat çeken bir yorum yaptı.
75 Yaşında olan Nebahat Çehre, yaşına rağmen, güzelliğiyle ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çekince mütevazı bir yorumda bulundu. Çehre, ''Beni güzel buldukları için herkese teşekkür ederim. Ben kendimi o kadar güzel görmüyorum, ben sadece yaşımı güzel yaşadığıma inanıyorum'' dedi.
Yüzündeki kırışıklıklarının ise yaşına göre çok az olan usta oyuncu, ''Ben bu zamana kadar hiç cilt bakımına gitmedim, banyo yaptığım zaman yüzümü de keseyle yıkarım. Nemlendirici krem sürerim, gözaltı kremleri kullanıyorum. Yürüyüş yapıyorum, bütün bunun nedenleri hayata güzel bakmak, iyi dostlar edinmek'' açıklamasını yaptı.
Ünlü profesör doktor Canan Karatay ile aralarında bir yaş farkı bulunan Nebahat Çehre, sıklıkla Karatay ile karşılaştırılması konusunda ise şunları söyleyerek, Karatay'dan özür diledi: ''Beni Canan Karatay’la kıyaslıyorlar. Canan Karatay bir profesör onun sözlerini dinlemek lazım tabii ki. Cilt bizim ailede genetik, karıştırmak ve karşılaştırmak bence hata.''